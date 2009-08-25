На Харківщині вшанували пам`ять жертв тоталітаризму

Харків. 25 серпня. УНІАН. Цими вихідними на Харківщині пройшли урочисті заходи з нагоди 66-х роковин звільнення Харкова від фашистських загарбників, а також Загальноєвропейського Дня пам`яті жертв всіх тоталітарних і авторитарних режимів.

Як повідомляє сайт ОДА, у заходах взяли участь голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, його заступники, заступник голови обласної ради Микола ТІТОВ, керівництво СБУ в Харківській області, обласної прокуратури, начальники всіх управлінь облдержадміністрації, представники громадськості і політичних партій.

З нагоди 66-х роковин звільнення Харкова від фашистських загарбників до Меморіалу Слави в лісопарку були покладені квіти.

Пам`ять жертв тоталітарних та авторитарних режимів вшанували двічі. На Українсько-польському Меморіалі жертвам тоталітаризму і політичних репресій голова облдержадміністрації і Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Гжегож СЕРОЧИНСЬКИЙ поклали червоно-білі (в тон польського прапора) букети квітів.

До підніжжя обеліску на Меморіалі пам`яті жертв Голодомору 1932-33 років А.АВАКОВ, М.ТІІТОВ, Андрій МУХАТАЄВ і Володимир КАЦУБА принесли кошики з житом, чорнобривцями та свічками.

Пам`ять жертв тоталітарних та авторитарних режимів вшанували і в усіх районах області, повідомляє сайт ОДА.