Харківський журналіст може потрапити до Книги рекордів Гіннесса

Харків. 25 серпня. УНІАН. Харківський журналіст Володимир НОСКОВ, кореспондент радіо «ЕРА», може потрапити до Книги рекордів Гіннесса.

Як передає кореспондент УНІАН, Володимир у числі п’ятьох незрячих людей з різних регіонів України здійснили 24 серпня самостійні стрибки з парашутом у воду – відкрите море – поблизу курортного селища Коктебель у Криму.

«Уперше в світі пройшов масовий стрибок незрячих людей. Четверо чоловіків і жінка встановили рекорд України і світовий рекорд», – повідомив кореспондентові УНІАН один з учасників акції «Небо – для вільних!» голова «Всеукраїнської профспілки працездатних інвалідів» Володимир ПЕТРОВСЬКИЙ.

П`ятеро інвалідів зору з Києва, Нововолинська, Харкова і Криму стрибали без страховки з висоти 300 метрів з літака на морську воду. Невелика висота була вибрана спеціально, бо так стрибати важче, пояснив В.ПЕТРОВСЬКИЙ.

Цього тижня планується вручення дипломів Книги рекордів України. Крім того, подано заявку для включення стрибка незрячих людей до Книги рекордів Гіннесса.

«Ця акція проведена для того, аби показати фізично здоровим людям, що якщо можуть інваліди переступити через себе і встановити світовий рекорд, то ми не маємо права – разом з фізично здоровими людьми й фізично хворими людьми, – щоб наша Україна була такою, якою є нині. Якщо фізично здорові люди не хочуть або не можуть стати попереду цього процесу (перетворень), то ми готові їм допомогти, готові прийняти на себе перший удар», – сказав керівник «Всеукраїнської профспілки працездатних інвалідів».