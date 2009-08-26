У Золочеві згоріла пасіка

Харків. 26 серпня. УНІАН. 25 серпня в райцентрі Золочів по вулиці 50 років Жовтня на території одного з приватних будинків сталася пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, вогнем були охоплені 10 вуликів та суха трава.

На вулики вогонь перекинувся з сусідньої ділянки, 7 вуликів були порожніми, а в трьох знаходилися бджоли. Про подію МНС повідомила сусідка, яка побачила відкритий вогонь.

Площа пожежі становила близько 325 кв. метрів. Пожежа була ліквідована о 15.25.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.