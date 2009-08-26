У Золочеві згоріла пасіка
15:02, 26 серпня 2009Харьків
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Причини пожежі встановлюються
Харків. 26 серпня. УНІАН. 25 серпня в райцентрі Золочів по вулиці 50 років Жовтня на території одного з приватних будинків сталася пожежа.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, вогнем були охоплені 10 вуликів та суха трава.
На вулики вогонь перекинувся з сусідньої ділянки, 7 вуликів були порожніми, а в трьох знаходилися бджоли. Про подію МНС повідомила сусідка, яка побачила відкритий вогонь.
Площа пожежі становила близько 325 кв. метрів. Пожежа була ліквідована о 15.25.
Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.
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