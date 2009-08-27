У Києві подешевшало елітне житло

Харків. 27 серпня. УНІАН. Вартість елітного житла в Києві за 7 місяців 2009 року знизилася на 13,7%, або 940 дол., – до 5916 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі агентства нерухомості Park Lane.

За даними аналітичного центру агентства нерухомості, в липні нинішнього року середня вартість об`єктів вищої цінової категорії житлової нерухомості Києва становила 5916 дол. за кв. метр. При цьому максимальна ціна житла даного сегменту, яке виставлялося на продаж, минулого місяця досягала позначки 10 391 дол. за 1 кв.м, а мінімальний поріг у класі дорогого житла зафіксований на рівні 4351 дол. за кв.м.

За даними фахівців компанії, в липні, порівняно з червнем ц.р., на деякі об`єкти зафіксовано незначне зниження – на 2-3%. У більшості ж випадків динаміка вартості вищої цінової категорії практично не змінилася.

Як відзначила генеральний директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА, минулого місяця найменші цінові коливання були характерні для об`єктів, розташованих в дореволюційних будинках, в яких проведена реконструкція, а також в новобудовах у центрі Києва.

«Слід зазначити, що елітне житло найменше схильне до цінових коливань з причини обмеженої пропозиції. Тому вартість подібних об`єктів, швидше за все, кардинально не мінятиметься до кінця 2009 року», – вважає експерт.

Під час дослідження фахівці Park Lane проаналізували 2487 об`єктів вищої цінової категорії. Для вивчення ситуації в даному сегменті житла аналітики агентства відібрали 20% найбільш дорогих квартир, виставлених на продаж в липні 2009 року.

Довідка УНІАН. Агентство нерухомості Park Lane зареєстроване в Україні 2006 р. На сьогодні функціонує 4 філії компанії, в яких працює 350 співробітників.