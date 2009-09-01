Харківські силовики знешкодили організовану злочинну групу

Харків. 1 вересня. УНІАН. Управління СБУ у Харківській області та ГУБОЗ МВС України і прокуратура Харківської області в результаті широкомасштабної спецоперації знешкодили організовану злочинну групу насильницького спрямування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Арсена АВАКОВА, до складу злочинної групи входили близько 20 осіб - жителі Харкова і Харківської області, а також громадяни сусідніх держав.

Для прикриття своєї злочинної діяльності, пов’язаної з насильницькими діями відносно підприємців та жителів Харківської області, члени групи намагалися створити розгалужену мережу корупційних зв’язків серед представників органів влади та правоохоронних органів. Крім цього, злочинці активно використовували допомогу колишніх співробітників правоохоронних органів.

Співробітники СБУ разом з бійцями спецпідрозділу «А» затримали організаторів злочинної групи. У ході затримання, завдяки професійним діям військовослужбовців Харківського прикордонного загону та працівників Куп’янської митниці, вдалося запобігти втечі злочинців за кордон.

Стосовно організаторів банди порушено кримінальну справу за ч. З ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, поєднане насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах),

В організаторів вилучено арсенал стрілецької зброї, велику кількість набоїв до неї, бойові гранати, потужні вибухові речовини та засоби підриву.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу (контрабанда зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вчинена за попередньою змовою групою осіб).