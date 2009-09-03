Держава стане співвласником стадіону «Металіст»

Харків. 3 вересня. УНІАН. Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту набуде право на володіння частиною майна харківського стадіону «Металіст» та стадіону у Львові, що будуються до Євро-2012, після введення цих арен в експлуатацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, така умова зазначена в інвестиційних угодах між Мінспорту та органами місцевого самоврядування, які є сьогодні власниками арен.

З метою забезпечення своєчасного введення в експлуатацію обох стадіонів, зазначається у повідомленні, Кабінет міністрів України ухвалив рішення підтримати їх підготовку за рахунок коштів держбюджету. Відповідні зміни раніше було внесено до Державної цільової програми з підготовки та проведення Євро-2012.

Так, державна підтримка реконструкції «Металіста» становитиме 206,6 млн. грн. Завдяки цьому, харківська арена буде введена в експлуатацію до кінця 2009 року.

Державне фінансування робіт з будівництва нового стадіону у Львові здійснюватиметься протягом двох років. У 2009 році арена буде профінансована на суму 100 млн. грн., наступного року з держбюджету передбачається спрямувати 200 млн. грн.

Обидва стадіони сьогодні є об’єктами комунальної власності – Львівської міської ради та Харківської обласної ради відповідно.

Згідно із затвердженим урядом Порядком використання коштів Стабілізаційного фонду для підготовки до Євро-2012, будівництво та реконструкція стадіонів комунальної власності за рахунок коштів держбюджету може здійснюватися виключно на підставі інвестиційних договорів між Мінспорту як центральним органом виконавчої влади та відповідними органами місцевого самоврядування, які є власниками комунальних стадіонів. При цьому, до інвестиційних договорів обов’язково мають бути включені умови щодо формування за рахунок майна, створеного в результаті використання коштів Стабфонду, частки держави у статутному капіталі стадіонів.

На виконання зазначеної норми Міністерством були розроблені проекти відповідних інвестиційних договорів, які Кабмін схвалив 31 серпня на своєму засіданні. Того ж дня вони були підписані усіма договірними сторонами.

Після введення харківського стадіону «Металіст» (2009 рік) та стадіону у Львові (2010 рік) в експлуатацію, частка їх у статутному капіталі, що відповідатиме обсягам державної підтримки, управлятиметься Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент компанії DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ оголосив, що стадіон «Металіст» після реконструкції буде офіційно відкрито 5 грудня 2009 року.