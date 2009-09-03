Ющенко - губернаторам: коли б не трапилося узурпації влади

Харків. 3 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО допускає можливість узурпації влади переможцем президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні під час наради з керівниками обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських адміністрацій.

За його словами, він «не далекий від того, що може скластися така ситуація, що наступні президентські виборі виграє певне коло людей, одна чи інша сторона, і ми станемо перед фактом узурпації влади».

В.ЮЩЕНКО, що навіть у чинній Верховній Раді за таких обставин протягом одного дня може виникнути ситуація, коли депутати, які вважаються відданими одній політичній силі, через тоталітарний тиск перейдуть до іншого табору, і буде сформовано конституційну більшість.

За словами В.ЮЩЕНКА, якщо таке станеться, то не виключена ситуація, коли людина, яка переможе на президентських виборах в Україні, може очолити або взяти під контроль усі три ключові владні інституції.

І ніхто не буде панькатись з цією нацією, з цією демократією, з якоюсь незалежністю», - додав Президент.