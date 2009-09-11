На Харківщині виростили євроконоплю

Харків. 11 вересня. УНІАН. В селі Залінійне Зачепилівсьокого районів Харківської області правоохоронці викрили плантацію коноплі європейських сортів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській, в ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронцями було встановлено, що на території приватнгого домоволодіння налаштована система вирощування, виготовлення та продажу наркотичної рослини.

Незаконний бізнес був налагоджений на достатньо професійному рівні: подвір’я було огороджено колючим дротом, територію охороняли озброєні чоловіки з собаками породи доберман. Версія про стихійність посіву була одразу відкинута працівниками міліції, тому що конопля росла в чотирьох спеціально побудованих теплицях, кожна довжиною близько 50 метрів.

За підозрою в цьому злочині міліцією було затримано двох громадян України: місцевого мешканця, 1968 року народження, та 36-річного мешканця міста Києва.

За даними ЦЗГ, загальна площа посіву становила 0,25 га, кількість кущів - близько 510. Конопля, яку вирощували, складалася з найкращих сортів Голандії, Іспанії та інших країн.

Наразі всі підозрювані затримані в порядку ст. 115 КПК України. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.