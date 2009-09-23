Литвин хоче, щоб Аваков приїхав на спецзасідання ВР

Харків. 23 вересня. УНІАН. У Верховній раді України зареєстровано проект постанови, якою пропонується 6 жовтня провести спеціальне пленарне засідання о 10.00 за участю Президента України, членів Кабінету міністрів України, голови Національного банку України, генерального прокурора України, голови Служби безпеки України, голови Конституційного суду України, голови Верховного суду України, Уповноваженого Верховної ради з прав людини, голови Рахункової палати, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, голів обласних рад та Севастопольської міської ради.

Текст проекту відповідної постанови розміщений на офіційному сайті Верховної ради України, передає Kharkiv EURO.

Постанову вніс голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН.

Керівник парламенту пропонує внести на розгляд спеціального пленарного засідання питання «Про соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави».

В.ЛИТВИН вважає за доцільне доручити представити доповідь із цього питання Національній академії наук України, зокрема віце-президент НАН України академіку Валерію ГЕЄЦЮ.

Крім того, голова ВР також пропонує виступити Президенту України Віктору ЮЩЕНКО, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та голові Національного банку України Володимиру СТЕЛЬМАХУ.

В.ЛИТВИН вважає за доцільне доручити Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України за участю Інформаційного управління Апарату Верховної ради України в установленому порядку забезпечити пряму трансляцію спеціального засідання на першому каналі Національної телекомпанії України, першому каналі Національної радіокомпанії України та по проводовій трансляційній мережі.