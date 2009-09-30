Сьогодні Ющенко проведе прес-конференцію

Харків. 30 вересня. УНІАН. Сьогодні о 14.00 на зеленій галявині Секретаріату Президента України відбудеться прес-конференція глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, прес-конференцію буде присвячено викликам демократії та забезпеченню національних інтересів в Україні, а також ролі проекту Конституції, запропонованого Президентом України для всенародного обговорення, у знаходженні відповідей на ці виклики.

Глава держави виступить із коротким словом, а потім відповість на питання щодо першого етапу всенародного обговорення проекту Конституції, а також з інших тем, які цікавитимуть журналістів.

Пряму трансляцію заходу вестимуть Національна телекомпанія України, «5-й канал», «24 канал», Всесвітня служба «УТР» та Національна радіокомпанія України.