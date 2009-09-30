У двох районах Харкова вимкнуть гарячу воду

Харків. 30 вересня. УНІАН. У двох районах Харкова тимчасово припиняється подача гарячої води, повідомляє Kharkiv EURO.

За інформацією сайту міськради, у зв’язку з ремонтом ділянки тепломагістралі подача води припиняється в Київському районі з 9.00 до 21.00 30 вересня. Води не буде в 50 житлових будинках, 4 дитячих установах, 5 шкілах, обмежених вулицями Барабашова, Блюхера, Академіка Павлова, Героїв праці.

В Жовтневому районі у зв`язку з переведенням обладнання котельної заводу ім. Шевченка на зимову схему теплопостачання з 06.00 1 жовтня до 8.00 3 жовтня буде припинено гаряче водопостачання 55 житлових будинків, 2 дитячих установ, 1 школи, 1 лікувальної установи, обмежених вулицями Богомольця, Селянської, Власенка, Жовтневої Революції, Кривомазова.