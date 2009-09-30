Бізнесмен Сапронов склав депутатські повноваження
11:03, 30 вересня 2009Харьків
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«З політичних мотивів»
Харків. 30 вересня. УНІАН. Бізнесмен Юрій САПРОНОВ склав із себе повноваження депутата Харківської міськради.
Як передає кореспондент УНІАН, член фракції «Наша Україна» Ю.САПРОНОВ виступив з приводу цього на сесії міськради.
За словами Ю.САПРОНОВА, він не вважає можливим залишатися депутатом міськради «з ідеологічних і політичних мотивів».
За припинення повноважень депутата Харківської міської ради 5-го скликання Ю.САПРОНОВА на підставі його особистої заяви проголосували 82 депутати, один утримався. Кворум на сесії – 51 депутат.
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