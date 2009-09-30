Бізнесмен Сапронов склав депутатські повноваження

Харків. 30 вересня. УНІАН. Бізнесмен Юрій САПРОНОВ склав із себе повноваження депутата Харківської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, член фракції «Наша Україна» Ю.САПРОНОВ виступив з приводу цього на сесії міськради.

За словами Ю.САПРОНОВА, він не вважає можливим залишатися депутатом міськради «з ідеологічних і політичних мотивів».

За припинення повноважень депутата Харківської міської ради 5-го скликання Ю.САПРОНОВА на підставі його особистої заяви проголосували 82 депутати, один утримався. Кворум на сесії – 51 депутат.