Міськрада просить Тимошенко негайно вислати гроші на пільговиків

Харків. 30 вересня. УНІАН. Харківська міськрада звернулася до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням негайно вирішити питання компенсації витрат на перевезення пасажирів-пільговиків у міському електротранспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення про негайне вирішення питання компенсації в повному обсязі втрат доходів Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» від перевезення окремих категорій громадян, яким, згідно з чинним законодавством України надано право пільгового проїзду, було затверджене сьогодні більшістю депутатів на сесії міськради.

У зверненні зазначається, зокрема, що невирішення впродовж останніх років на державному рівні цього питання сьогодні призвело до критичного фінансового стану ХКП «Міськелектротранс», масових акцій протесту працівників цього підприємства, дестабілізації роботи міського наземного електротранспорту.

Внаслідок недофінансування, йдеться у зверненні, «Міськелектротранс» має постійну заборгованість з виплат зарплати, обов`язкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів, платежів за енергоресурси. У зв`язку з такою ситуацією 28 вересня 2009 ц.р. колективом «Міськелектротрансу» була проведена акція протесту - повна зупинка електротранспорту міста протягом доби, внаслідок чого була обмежена транспортна доступність для півмільйону громадян. Учасники акції попередили про проведення у подальшому безстрокового страйку у разі невирішення питань компенсації втрат доходів від перевезення громадян на пільгових умовах.

На пропозицію одного з депутатів звернутися одночасно й до Верховної ради України з проханням переглянути список пасажирів-пільговиків, міський голова Михайло ДОБКІН вказав на недоцільність робити це. За його словами, це «непопулярні заходи», які ніхто не насмілювався робити останніми роками, і вони відповідно не будуть вирішені сьогодні, і питання списку пільговиків не відноситься до компетенції міської ради.