Харків. 30 вересня. УНІАН. Сьогодні до Харкова прибула група іноземних журналістів, які мають на меті ознайомитися зі станом підготовки столиці Слобожанщини до проведення ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомляє Kharkiv EURO.

За інформацією прес-служби компанії DCH, до групи входять, зокрема, представники ЗМІ Білорусі, Молдови, Німеччини, Росії, Румунії.

Під час відвідування стадіону Металіст з іноземними журналістами спілкувався генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент компанії DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.