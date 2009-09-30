Ярославський: таких стадіонів, як Металіст, більше не існує (фото)

Харків. 30 вересня. УНІАН. Президент компанії DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ вважає, що реконструйований у столиці Слобожанщини стадіон «Металіст» має свої унікальні особливості і його важко порівняти з якихось відомих європейських футбольних арен.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, про це сьогодні заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив сьогодні під час спілкування з представниками іноземних і вітчизняних ЗМІ, які знайомилися з ходом робіт на ключових інфраструктурних об`єктах Євро-2012, що реконструюються силами DCH, - стадіон «Металіст», аеропорт «Харків», а також відвідали вже завершені об`єкти - дитячо-юнацьку футбольну академію та навчально-тренувальну базу «Металіст».

Спілкуючись з О.ЯРОСЛАВСЬКИМ, журналісти з Німеччини, Росії, Польщі, Румунії, Білорусії і Молдови ставили запитання про причини, що спонукали інвестора зайнятися підготовкою міста до майбутнього турніру, а також про терміни окупності інвестицій у проекти Євро-2012.

«Не все вирішують гроші. Я - харків`янин, і мені подобається цим займатися», - відповів О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Особливу зацікавленістю представників ЗМІ викликав Обласний спортивний комплекс «Металіст», відкриття якого намічене на 5 грудня 2009 р. Журналісти намагалися з`ясувати, з якою європейською футбольною ареною можна буде порівняти стадіон.

«Таких стадіонів більше немає. Ми не намагалися когось копіювати, але уважно вивчили досвід європейських колег. Стадіон «Металіст» схожий на стадіон «Металіст»», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Він також звернув увагу на те, що реконструкція ОСК «Металіст» є плодом спільних зусиль харківських розробників, архітекторів та будівельників.

Довідка УНІАН. Компанія DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. В своєму розпорядженні має активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить у ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією журналу «Кореспондент», 2009 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012.

DCH консолідує велику частину активів однієї з найстаріших ФПГ України - Групи «Укрсиббанк». Активи DCH представлені промисловими підприємствами, будівельними і девелоперськимі компаніями, фінансовими установами. З 2007 р. Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА