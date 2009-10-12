Харківська ПРП просуватиме в Президенти України Юлію Тимошенко

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» висловилася за підтримку кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО на посаду Президента України як єдиного кандидата від блоку БЮТ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ХОО ПРП, це рішення було ухвалене абсолютною більшістю делегатів обласної конференції обласної організації ПРП. Кілька депутатів утрималися.

Делегати конференції також переобрали на посаду голови ХОО ПРП Івана ВАРЧЕНКА.

Коментуючи подію, І.ВАРЧЕНКО зазначив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, що підтримка Ю.ТИМОШЕНКО стала «усвідомленням того, що сьогодні вибиратимуть нового главу держави з-поміж двох кандидатів – Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА».

Інші кандидати в президенти, на його думку, «будуть або статистами, або технічними кандидатами незалежно від того, усвідомлюють вони це, чи ні».

І.ВАРЧЕНКО додав, що «рішення конференції цілком логічне, позаяк ПРП є складовою блоку БЮТ, і це наслідок багаторічної діяльності Юлії ТИМОШЕНКО на шляху до президентства».