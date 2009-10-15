Харьковский авиазавод передал Лаосу самолет Ан 74ТК-300Д

Харьков. 15 октября. УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) сегодня передало очередной самолет Ан 74ТК-300Д иностранному заказчику.

Как сообщил журналистам генеральный директор ХГАПП Анатолий МЯЛИЦА, самолет будет эксплуатироваться в авиаотряде правительства Лаосской Народно-Демократической Республики.

Для приема-передачи самолета в Харьков прибыл Посол ЛНДР в Российской Федерации и Украине Сомфон СИХАЛЕУН и официальная правительственная делегация ЛНДР, которые в эти минуты принимают участие в торжественной церемонии на заводе.

По словам А.МЯЛИЦЫ, это второй самолет семейства Ан-74, поставляемый в Лаос. Первый самолет – Ан-74ТК-100 эксплуатируется в этой стране с апреля 1998 года.

Справка УНИАН. Легкий региональный транспортный самолет Ан-74ТК-300 создан в 2001 г. АНТК им. Антонова при участии ЗМКБ «Прогресс», ОАО «Мотор-Сич» и ХГАПП в результате глубокой модернизации базовой модели Ан-74 и двигателей Д-36. Благодаря перенесению двигателей на пилоны под крыло повышено аэродинамическое совершенство самолета, увеличены крейсерская скорость и дальность полета и, таким образом, улучшена рентабельность эксплуатации. По уровню шума и выбросам вредных веществ в атмосферу Ан 74ТК 300 полностью отвечает современным требованиям ICAO. Самолет оснащен усовершенствованным навигационным комплексом на базе аппаратуры спутниковой навигации отечественного производства, делающим возможной эксплуатацию самолета в любых метеоусловиях. В программе создания обновленного навигационного комплекса участвовали ГП «Оризон-Навигация», УкрНИИРА, ОАО «Авиаконтроль» и другие отечественные производители авионики.

Новый современный интерьер пассажирского салона обеспечивает высокий уровень комфорта. Интерьер салона главного пассажира сочетает эстетику и функциональность, обеспечивая максимальный комфорт для работы и отдыха в течение всего времени путешествия. Светлые пастельные тона отделочных материалов салонов самолета визуально увеличивают их размеры. Применение в оформлении интерьера наряду с экологически чистыми термопластиками натуральных высококачественных материалов, включая кожу, замшу, дорогие породы дерева и камня, золото, усиливают общее ощущение стиля и VIP-уровня салона самолета Ан-74ТК-300Д, модификации самолета Ан-74ТК-300, предназначенной для бизнес-перевозок.

Оригинальна система освещения – источники света расположены на двух уровнях: верхний ряд плафонов образует своеобразную световую арку, а в нижний встроены многочисленные точечные светильники, создающие эффект звездного неба. Неотъемлемый атрибут современного делового самолета – мультимедийная система, пульты управления которой расположены в подлокотниках кресел. Мониторы размещены в перегородках салонов, позволяя во время полета наслаждаться фильмами и музыкой в стереозвучании.Заложенный в конструкцию самолета Ан-74ТК-300 потенциал позволяет создать большое количество модификаций, включая различные по вместимости варианты пассажирского салона, транспортный, санитарный и VIP-вариант.

С начала выпуска легких транспортных многоцелевых самолетов семейства

Ан-72/74 в 1985 г и до настоящего времени ХГАПП изготовил 180 самолетов данного семейства. Эти машины проявили себя надежными и неприхотливыми в эксплуатации, способными работать в самых тяжелых природных условиях – от африканских пустынь до арктических льдов. В настоящее время самолеты семейства Ан-72/74 успешно эксплуатируются во многих странах мира.

На снимках: самолет Ан-74ТК-300Д производства Харьковского авиазавода.

Фото Андрея КРАВЧЕНКО