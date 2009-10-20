Сьогодні у Авакова зустріч з віце-президентом ПАРЄ

00:04, 20 жовтня 2009
Харьків
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 Говоритимуть і про Голодомор

Харків. 20 вересня. УНІАН. Сьогодні в облдержадміністрації відбудеться зустріч  губернатора Арсена АВАКОВА з віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

Під час зустрічі планується, зокрема, обговорення теми про необхідність міжнародного засудження Голодомору в Україні в 1932-1933 рр.

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