Сьогодні у Авакова зустріч з віце-президентом ПАРЄ
00:04, 20 жовтня 2009Харьків
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Говоритимуть і про Голодомор
Харків. 20 вересня. УНІАН. Сьогодні в облдержадміністрації відбудеться зустріч губернатора Арсена АВАКОВА з віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.
Під час зустрічі планується, зокрема, обговорення теми про необхідність міжнародного засудження Голодомору в Україні в 1932-1933 рр.
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