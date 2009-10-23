Ющенко: конституційна реформа має гарантувати незворотність демократичних процесів

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається на успішне проведення конституційної реформи в Україні і вважає, що ця реформа має гарантувати незворотність демократичних процесів у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав у четвер ввечері під час прямого ефіру на харківському телеканалі «АТН».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що конституційна реформа 2004 року, ініціаторами якої були вищі посадовці України і які, на його думку, робили її з метою якнайдовше утриматися при владі, внесла великий дисбаланс у владу, наслідки якого країна відчуває усі останні роки.

Одним з відчутних наслідків для суспільства глава держави назвав прихід до парламенту «людей із сумнівними біографіями», чому сприяла система закритих виборчих списків.

«Чому в парламенті працюють вбивці? З одною судимістю, з двома судимостями, а це вже рецидивісти», - риторично запитав Президент, і додав, що усі ці люди були у виборчих списках, але виборці не могли цього знати, оскільки афішувалися у списках лише перші п’ять політиків тієї чи іншої політичної сили.

За словами Президента, подолати усі ці негативні явища покликана запропонована ним конституційна реформа. «Україні, - сказав глава держави, - треба зробити дві речі: змінити Конституцію і змінити виборчу систему».

«Зміна Конституції, виборчої системи – це дві речі, які треба зробити для того, щоб ми мали у політичному сенсі іншу систему організації влади в Україні», - наголосив В.ЮШЕНКО і зазначив, що йдеться насамперед про посилення відповідальності влади та її роботу в інтересах суспільства.

На переконання Президента, позитивні наслідки для України матиме і запровадження двопалатного парламенту - це допоможе подолати політичну корупцію при прийнятті загальнодержавних рішень.

В.ЮЩЕНКО торкнувся також деяких аспектів діяльності нинішнього уряду, скритикувавши його економічну політику, зокрема «безпрецедентні за всю історію України» темпи залучення Кабміном коштів ззовні для покриття дефіциту бюджету.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна має багато позитивних зрушень протягом п’ятьох останніх років. Він сказав, що пишається своєю причетністю до цих процесів.

До основних досягнень цього періоду Президент відніс стабільні і високі темпи зростання ВВП, зростання рівня зарплат і пенсій, відчутне збільшення обсягів іноземних інвестицій.

Серед здобутків зовнішньої політики В.ЮЩЕНКО назвав, зокрема, перехід від політики партнерства до переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, лібералізацію візового режиму з країнами ЄС.