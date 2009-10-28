Частина Дзержинського району в четвер не матиме гарячої води

Харків. 28 жовтня. УНІАН. У четвер частина Дзержинського району залишиться без гарячої води.

Як повідомляє сайт міськради, у зв’язку з заміною ділянки трубопроводу гарячого водопостачання між житловими будинками проспекту Перемоги 65-Б та 67-А (Дзержинський район) до 17.00 29 жовтня відключено гаряче водопостачання від ЦТП 2/17, 2/17-А на 17 житлових будинків, 3 дошкільних установи, 2 школи, 1 відомство, обмежені проспектами Перемоги з 61 по 79, Л. Свободи з 58 по 60-а, вул. Архітекторів з 20 по 34.