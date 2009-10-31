Аптеки Харківщини повинні мати обов’язковий пакет препаратів

Харків. 31 жовтня. УНІАН. На Харківщині встановлений перелік препаратів, які в обов’язковому порядку мають бути в аптеках в період епідемії грипу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління фармації та фармацевтичної промисловості ОДА Вікторія БОБИРЄВА.

В.БОБИРЕВА наголосила, що відповідно до обласного комплексного плану заходів щодо профілактики і боротьби з грипом і гострими респіраторними захворюваннями на епідеміологічний сезон 2008-2009 року в усіх аптеках Харківської області незалежно від форми власності в обов’язковому порядку постійно мають бути у продажу такі препарати: Інтерферон, Амізон, Аміксин, Гамаглобулін, Арбідол, Лавомакс, Циклоферон, Кагоцел та вітаміни.

В.БОБИРЄВА підкреслила, що Харківська обласна державна адміністрація разом з податковою адміністрацією, фахівцями Державної інспекції з цін та Державної інспекції з якості фармацевтичних препаратів беруть під особливий контроль рівень цін на медичні препарати в усіх аптеках області.

В.БОБИРЄВА ще раз наголосила, що аптеки, які завищують ціни на препарати, негайно будуть позбавлені ліцензії без права її відновлення.