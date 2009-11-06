Уряд дасть Харкову 11 млн. грн. на боротьбу з грипом

Харків. 6 листопада. УНІАН. За розпорядженням Кабінету міністрів України Харківська область отримає 11 млн. грн. для придбання медичного обладнання, медикаментів, дезинфікуючих засобів, тестових систем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістами сказав начальник Головного управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Олександра ГАЛАЦАН.

За його словами, не виключено, що ці кошти також будуть розподілені між територіальною громадою Харкова та області.

Також О.ГАЛАЦАН зазначив, що з коштів (2,3 млн. грн.) резервного фонду обласного бюджету, які були виділені на позачерговій сесії облради, найближчими днями будуть придбані два дихальні апарати для кожної з інфекційних лікарень, дезинфікуючі засоби, також буде сплачено за виготовлення марлевих пов’язок та будуть придбані швидкі тести для виявлення грипу.

«Ми маємо достатню кількість дихальних апаратів, проте, спостерігаючи ситуацію в Західній Україні, коли вони мали справу зі спалахами епідемії грипу, ми зрозуміли, що не може бути ситуації, коли дихальних апаратів буде занадто багато», - сказав О.ГАЛАЦАН.