На Харківщині поменшало злочинів за участю дітей

Харків. 11 листопада. УНІАН. У Харківській області на 11% порівняно з минулим роком зменшилася кількість злочинів за участю дітей.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника служби у справах дітей ОДА Тетяну ПЕЧЕРСЬКИХ.

За її словами, станом на 1 листопада 2009 року кількість злочинів за участю дітей (за всіма видами злочинів) зменшилася на 11,33% порівняно з відповідним періодом 2008 р.

Загалом по області, повідомила Т.ПЕЧЕРСЬКИХ, за 10 місяців 2009 р. неповнолітніми скоєно 642 злочини загальнокримінальної спрямованості, у той час як за відповідний період 2008 р. - 724 злочини.

Т.ПЕЧЕРСЬКИХ зазначила, що значна увага в роботі відповідних служб приділяється виявленню дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну та іншу протиправну діяльність і не займаються вихованням дітей. Так, за її словами, у цьому році відділом кримінальної міліції у справах дітей притягнуто до відповідальності 362 такі особи (2008 р. – 287 осіб).