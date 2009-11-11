У Харкові до Євро-2012 здано в експлуатацію вулицю Державинську (фото)

Харків. 11 листопада. УНІАН. В рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Харкові здана в експлуатацію вулиця Державинська, яка зв’язує стадіон «Металіст» з міжнародним аеропортом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, на сьогодні завершений головний етап реконструкції вулиці Державинської - важливої ланки транспортної системи Харкова, яку місто планує модернізувати до Євро-2012.

Фінансування робіт з реконструкції вул. Державинської та прилеглих територій, оформлення зовнішнього виду навколишніх будинків і споруд здійснене за кошти групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, яка реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012.

Ця вулиця найкоротшим шляхом з’єднує стадіон «Металіст» з міжнародним аеропортом «Харків» - цим маршрутом буде здійснюватися основний рух учасників, уболівальників та гостей Чемпіонату.

Зокрема, за даними прес-служби, по вул. Державинській, прилеглій вулиці Храмова та провулку Власівському, а також в районі стадіону «Металіст» за європейськими технологіями укладений високоякісний крупнозернистий асфальт. Після остаточного завершення всього комплексу робіт, які виконує місцева компанія «Стальконструкція», Харків отримає міську вулицю 1-го класу.

Також сьогодні здана в експлуатацію однорівнева транспортна розв’язка з проспекту Гагаріна на вулицю Державинську, яка, за висновком спеціалістів, значно спрощує рух. Інженерні та будівельні роботи всіх указаних об’єктів виконані згідно з нормами ДБН, що забезпечить їх нормальну і тривалу експлуатацію.

Комплексна реконструкція вул. Державинської, а також здача в експлуатацію в серпні 2009 року Пушкінської та Римарської вулиць у центрі Харкова, є важливим етапом в реалізації програми підготовки транспортної системи міста до Євро-2012, підкреслили у прес-службі. Цією програмою передбачена реконструкція 62 вулиць Харкова загальною протяжністю понад 120 км.

Довідка УНІАН. Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 реалізовує група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Комплексна програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків».

Фото прес-служби ФК «Металіст»