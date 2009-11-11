Азербайджанці України ініціюють заснування премії «Діамантова ідея»

Харків. 11 листопада. УНІАН. Представники Всесвітнього Конгресу азербайджанців України виступили з ініціативою заснувати в українській державі премію «Діамантова ідея».

Як повідомив кореспонденту УНІАН 1-й заступник Голови ПВКАУ, академік (МКА), Герой Козацького народу, генерал-полковник Міршахін ІСМАІЛОВ, з листом, у якому викладена така ініціатива, його організація звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Азербайджанці України виходять з того, пояснив М.ІСМАІЛОВ, що в багатьох країнах світу нині запроваджуються конкурси за даною темою. Таким чином, не лише політичні діячі, а й пересічні громадяни матимуть можливість допомогти українській державі у скрутний час.

«Кожна людина – індивідуальність, - йдеться у листі до В.ЮЩЕНКА. І, проголосивши такий конкурс, ми б мали змогу сконцентрувати дійсно корисні ідеї для країни в різних сферах діяльності, таких, як культура, економіка, політика тощо. Створивши комітет, який би ретельно відбирав домінантів на цю премію, наша країна зробила б іще один неабиякий крок назустріч Європі та сучасними демократичними державами».

У листі до В.ЮЩЕНКА, Представництво ВКАУ висловлює «щиру подяку й глибоку повагу за те, що Ви – Президент, котрий уболіває не лише за сьогодення свого народу, а піклується і про майбутнє нації. Ми глибоко зворушені Вашими демократичними поглядами щодо всієї правди про історію нашої держави – України. При цьому Ви насамперед намагаєтеся не завдати моральної травми тому поколінню, яке ще вірить у справедливість тоталітарного режиму, у ту заподіяну шкоду, що ми намагаємося викорінити».

«Наші нації, - пишуть автори листа, - пов’язує пережите непросте минуле, дуже схоже між собою. Тож завдяки пам’яті про це минуле ми маємо сьогодні поважати й допомагати одне одному. Нам дуже імпонують Ваші ідеї щодо визнання новітніх свят, які, на нашу думку, гідні не лише займати своє місце в календарі, але повинні щорічно відзначатися нашою країною. Це такі дати, як День звільнення від фашистських загарбників або День пам’яті жертв Голодомору тощо. Своїми висловлюваннями на кшталт: «Український народ, у тебе є пам’ять – твоя власна, історична?» і «Відчути свободу треба навчатися. Це не те відчуття, яке з’являється одразу другого дня після підписання відповідної декларації. Йдеться про те, що ти маєш відчути: ти – громадянин, із тебе починається країна…», - Ви підносите національний дух громадян і всієї нашої держави, чим до речі, жоден президент на території колишньої СРСР не переймався».