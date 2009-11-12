У Харкові під час пожежі загинув чоловік

Харків. 12 листопада. УНІАН. Внаслідок пожежі у Харкові загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася в Ленінському районі на вул. Магістральній, 22 у приватному домоволодінні.

Пожежників викликали сусіди, котрі також повідомили про наявність всередині будинку господаря, 1958 р.н. Для гасіння пожежі було залучено 3 пожежно-рятувальні підрозділи МНС, але відразу ввійти до палаючого приміщення не було можливості через сильний вогонь. Приборкавши його, пожежники потрапили всередину, але чоловіка врятувати було вже не можливо. Через півгодини пожежа була ліквідована повністю.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.