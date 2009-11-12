11 грудня УЄФА оприлюднить рішення, які українські міста приймуть Євро-2012

Харків. 12 листопада. УНІАН. 11 грудня 2009 року УЄФА оприлюднить рішення, які українські міста приймуть Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це розміщене на офіційному сайті УЄФА (uefa.com).

Згідно з повідомленням, останнє в 2009 році засідання Виконавчого комітету УЄФА розпочнеться в четвер 10 грудня на Мадейрі (Португалія) і продовжиться в п’ятницю 11 грудня.

Засідання відбудеться в готелі Reid`s Palace в місті Фуншал, яке є столицею округу Мадейра. У числі інших на ньому буде присутній президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ. В четвер збори пройдуть з 14.00 до 17.00 за місцевим часом, а в п`ятницю - з 9.00 до 12.00.

У п`ятницю одразу після засідання приблизно о 12.15 за місцевим часом запланована прес-конференція. На засіданні Виконкому вирішуватиметься питання, які саме українські міста приймуть ЄВРО-2012.

Як повідомляв УНІАН, на право приймати матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року претендують чотири українських міста: Київ, Донецьк, Львів і Харків. На даний момент остаточно затвердженим є лише Київ.

Один з головних об’єктів Євро-2012 – стадіон «Металіст» – урочисто буде відкритий 5 грудня 2009 р. За даними генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, реконструкція міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012 має завершитися до кінця 2010 року.

На знімку: харківський стадіон «Металіст», який готується до Євро-2012

Фото Андрія КРАВЧЕНКА