Наречену для харківських бегемотів затримали в Одеському порту

Харків. 12 листопада. УНІАН. Дві самки бегемота, привезені із зоологічного центру Тель-Авіва для зоопарків Миколаєва й Харкова, перебувають на території Одеського порту.

Як передає кореспондент УНІАН, тварин поки не пропускають представники Держкомітету ветеринарної медицини.

За словами представників порту й корабля, є «якісь проблеми з документами, оскільки бегемоти здорові». Процес вивантаження ще не починався.

Водночас, представники Миколаївського зоопарку, що заплатив за перевезення тварин 280 тис. грн., розраховують на благополучний фінал і вже збираються показати своєму «хлопчикові» обох «дівчаток», щоб він обрав собі одну. Після цього друга поїде до Харківського зоопарку.

Як повідомляв УНІАН, бегемотів із ізраїльського зоологічного парку «Рамат Ган», розташованого в Тель-Авіві, Миколаївський звіринець отримав безкоштовно, сплативши лише їхню доставку. Раніше, в листопаді 2008 року, в зоопарку померла самка бегемота Стела. Відразу після її смерті співробітники Миколаївського зоопарку почали підшукувати по світу самку для овдовілого Казимира й домовилися із зоопарком Тель-Авіва.

Коли документи були практично оформлені, про відправку «нареченої» дізналися в Харківському зоопарку й попросили для себе ще одну самку бегемота. В результаті до України з Ізраїлю відправили двох молодих самок віком 2-3 років.

Всього в Україні разом із овдовілим миколаївським Казимиром залишилися 4 бегемоти - одна самка похилого віку (50 років) у Київському зоопарку й два самці - в Харкові.