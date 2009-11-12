Харків. 12 листопада. УНІАН. За підсумками 9 місяців 2009 року Держпідприємство «Електроважмаш» збільшив обсяги виробництва на 26%.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на генерального директора підприємства Віталія ЧЕРЕДНИКА.

Керівник повідомив, що за 9 місяців ц.р. «Електроважмаш» випустив продукції на 581 млн. грн., що становить 125,7% до аналогічного періоду 2008 р. В той же час, відзначив він, чистий прибуток підприємства, отриманий за підсумками трьох кварталів, збільшився майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року - 21,3 млн. грн. проти 11 млн. грн.

В.ЧЕРЕДНИК зазначив, що, незважаючи на кризу, підприємство забезпечене замовленнями і працює стабільно.