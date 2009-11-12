Мер Харкова призначив собі ще одного радника

Харків. 12 листопада. УНІАН. Розпорядженням міського голови Михайла ДОБКІНА Почесного консула Республіки Вірменія в місті Харкові Армена АСЛАНЯНА призначено радником міського голови з питань міжнародного співробітництва на громадських засадах.

Як повідомляє сайт міськради, одними із завдань нового радника стане підготовка візиту до Харкова мера столиці Вірменії міста Єреван Гагіка БЕГЛАРЯНА, який заплановано на квітень 2010 року, розвиток різнобічного співробітництва між містом Харковом і Республікою Вірменія, інші аспекти міжнародної діяльності.

Довідка. Почесне консульство Республіки Вірменія в Харкові розпочало роботу наприкінці вересня 2009 р. За цей час дві офіційні делегації Харкова та Харківської області відвідали Республіку Вірменію і провели переговори щодо економічного та гуманітарного співробітництва. Міжмуніципальні контакти між Харковом та Єреваном розвиваються з 2008 .