Металіст видавив Шахтаря з 2 місця

Харків. 21 листопада. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу на своєму полі завдав поразки луганській Зорі, повідомляє Kharkiv EURO.

Гра, за якою спостерігали 14 тисяч уболівальників, завершилася з рахунком 2:0 на користь харків’ян.

Голи у ворота Зорі забили Джексон (75) і Олійник (80).

Попередження отримали Дєвіч (36), Едмар (53), Майдана (90) та луганчани Гаврюшов (33) і Шевчук (53).

Набравши в 13 турах 29 очок, Металіст посів друге місце в Турнірній таблиці. Харків’яни випередили Шахтар на 1 очко. Сьогодні Динамо завдало поразки гірникам з рахунком 3:0 і мають розрив з Металістом у 6 очок.

Головний тренер Металіста Мирон Маркевич на післяматчевій прес-конференції вказав на певні проблеми, що виникали у ході гри, і на тактику, до якої довелося вдавалися, аби не програти одному з аутсайдерів першого кола.

«У нас у першому таймі досить серйозні проблеми були, Зоря могла забити, і не один м`яч. Ми відверто спали, чесно кажучи, треба було в перерві футболістів небагато приводити до тієї норми, яка необхідна. Тому що виходити і думати, що ти виграв до гри - приводить до таких моментів. Другий тайм був непоганим, у принципі, команда перебудувалася, довелося піти на якийсь ризик, але він був виправданий, і ми перейшли на гру в трьох захисників - це дало свій результат», - сказав М.Маркевич.

На знімку: Джексон Коельо забиває гол у ворота Зорі.

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