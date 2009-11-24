Євро-2012: Васюник сподівається на формулу 4 х 4

Харків. 24 листопада. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК сподівається на позитивне рішення виконкому УЄФА 11 грудня щодо проведення фінальної частини Євро-2012 в чотирьох українських містах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр заявив сьогодні на прес-конференції.

«Базуючись на реальному прогресі і на реалістичній оцінці своїх можливостей, це дозволило мені як представнику уряду вчора на засіданні і сьогодні (засідання наглядової ради УЄФА в Ньйоні (Швейцарія) – УНІАН) відповідально заявити, що усі чотири українських міста спроможні вчасно і на високому якісному рівні підготувати свою інфраструктуру до турніру», - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, це повинно мотивувати виконком УЄФА ухвалити позитивне рішення 11 грудня 2009 року щодо проведення фінальної частини Євро-2012 у чотирьох містах України та чотирьох містах Польщі.

«Це, на мій погляд, може стати базовою позитивною інформацією для відповідного рішення виконкому УЄФА щодо підтвердження чотирьох міст як господарів і підтвердження Києва як міста, що буде проводити фінальний матч», - сказав І.ВАСЮНИК.

Він також підкреслив, що на сьогоднішній день у підготовці до Євро-2012 найбільшого прогресу досягла ситуація з аеропортами. Крім того, він підкреслив, що рівень готельного господарства Києва дає змогу говорити, що столиця спроможна прийняти турнір.

У свою чергу президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС також висловив упевненість, що виконком УЄФА ухвалить позитивне рішення щодо України.