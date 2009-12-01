У Харкові скоєно напад на офіс БЮТу

Харків. 1 грудня. УНІАН. У Харкові скоєно напад на офіс Ленінської районної організації політичної партії «ВО Батьківщина» (БЮТ).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», це сталося вночі з суботи на неділю 29 листопада ц.р.

За даними прес-служби, невідомі зірвали прапори із символікою БЮТ, ВО «Батьківщина» та державний прапор України, ушкодили двері офісу, залили фарбою вивіски.

Представники БЮТ вважають, що це пов’язане з передвиборчою президентською кампанією, і засуджують такі методи політичної боротьби.

«Подібні форми ведення виборчої кампанії, на жаль, не новина для Харкова, - прокоментував ситуацію Іван КОЗЛОВ - керівник Харківського обласного виборчого штабу кандидата на поста Президента України Юлії ТИМОШЕНКО.

При цьому він нагадав, як у червні 2007 року напередодні дострокових парламентських виборів розбійний напад було скоєно на офіс Харківської обласної організації «ВО «Батьківщина».

«Тоді група невідомих закидала будівлю камінням і банками з чорною фарбою, до того ж були пошкоджені двері і вікна офісу. Вірогідно, опоненти Юлії ТИМОШЕНКО настільки налякані й деморалізовані, що замість цивілізованих форм політичної боротьби надають перевагу нічному бандитизму і хуліганству. Це яскравий приклад того, які «сили» з кримінальними замашками рвуться до влади в державі», - сказав І.КОЗЛОВ.

Він висловив упевненість, що «цей факт вандалізму не залишиться без уваги правоохоронців».