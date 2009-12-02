На Бєлгородському шосе вантажівка зупинила рух тролейбусів

Харків. 2 грудня. УНІАН. У ці хвилини на Бєлгородському шосе зупинилися близько десяти тролейбусів.

Як передає Медіа-група «Об`єктив»,пасажирський транспорт зупинився через обрив електродроту.

За словами головного інженера КП «Міськелектротранс» Миколи РАДЧЕНКА, винуватцем надзвичайної події стала вантажівка, яка зачепилася за дроти. Що це був за автомобіль, комунальники точно не знають. Говорять, він поїхав з місця одразу після обриву.

Як стверджує М.РАДЧЕНКО, на місце аварії вже виїхала ремонтна бригада. Коли фахівці усунуть наслідки НП і поновиться рух, у «Міськелетротрансі» прогнозувати не беруться.