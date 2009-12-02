18-19 грудня у Харкові презентують логотип Євро-2012

Харків. 2 грудня. УНІАН. Презентація офіційного логотипу чемпіонату Європи з футболу 2012 року відбудеться в Харкові 18-19 грудня. Спочатку його презентують в Києві (14-15 грудня), в Донецьку (16-17 грудня), а потім у Харкові. Презентація відбудеться на площі Свободи.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міського голови – директор Департаменту з питань підготовки і проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу і спорту Віктор ХРИСТОЄВ, інформує сайт Харківської міськради.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня на Михайлівській площі у Києві буде представлено офіційний логотип фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За словами президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА, «це буде дуже важлива подія, яка практично запускає вже сам турнір». Він підкреслив, що на цій події будуть присутні 200 представників міжнародних мас-медіа.

Крім того, 7 лютого 2010 року буде проведено жеребкування Євро-2012 у Варшаві.

«Усі подальші дії української команди на різних рівнях повинні демонструвати, що ми, а я дуже сподіваюсь, підтвердимо свій клас, свою працю й отримаємо право проводити турнір 4х4 (проведення Євро-2012 у чотирьох містах України та чотирьох містах Польщі – УНІАН). Потрібно буде далі працювати, не зупиняючи ні на одну годину, ні на одну добу», - сказав Г.СУРКІС.

Він наголосив, що Федерація футболу України, уряд та місцева влада зроблять усе, аби фінал Євро-2012 проходив за формулою 4х4. «Це залежить від нас, тому що останні півроку ми продемонстрували, що коли ми хочемо, бажаємо, то альтернативи «бути чи не бути» не існує», - наголосив Г.СУРКІС.