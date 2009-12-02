Харків виконав побажання Платіні - Христоєв

Харків. 2 грудня. УНІАН. Всі зауваження стосовно підготовки до Євро-2012, які УЄФА висловила Харкову у травні цього року, повністю усунені.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник міського голови – директор Департаменту з питань підготовки і проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року по футболу і спорту Віктор ХРИСТОЄВ.

«Всі зауваження, які були висловлені Харкову президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ та членами виконкому УЄФА в травні 2009 року, повністю усунені. Підготовка йде хорошими темпами. Але в жодному випадку не можна зупинятися на досягнутому. Ми повинні готувати міську і спортивну інфраструктуру так само, як і готували», - сказав В.ХРИСТОЄВ.

На знімку: виконавчий директор УЄФА Девід ТЕЙЛОР інспекттує стадіон «Металіст» в рамках підготовки Харкова до Євро-2012. 6 жовтня 2009 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА