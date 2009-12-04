У п’ятницю в Харкові ще сухо

Харків. 4 грудня. УНІАН. У п’ятницю, 4 грудня, у Харкові хмарно з проясненням, без опадів, невелике похолодання. Температура вранці 0-2° тепла, вдень 3-4° вище нуля.

В Україні 4 грудня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на більшій частині території часом тумани. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях та на крайньому півдні країни вночі - 1-6° тепла, вдень - 4-9°, в Криму - до 14° тепла; на решті території вночі - від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 0-5° тепла.

У Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Часом туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 0-5° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Часом туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 2-4° тепла.