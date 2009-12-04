Сьогодні у Харкові – офіцерський бал

Харків. 4 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться офіцерський бал на честь 18-ї річниці Збройних Сил України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у регіональному медіа-центрі Міноборони України, урочистий захід пройде в одному з відомих нічних клубів міста.

За словами одного з організаторів заходу начальника Харківського військового гарнізону полковника Олексія СЕРЕДИ, вимога до офіцерів і дам – відповідний дрес-код.

«Єдині дві вимоги для учасників офіцерського балу – військовослужбовець має бути у парадному однострої, а його друга половина у бальній або вечірній сукні. До того ж, офіцер повинен бути взірцем у всіх службових питаннях у своїй військовій частині, - сказав О.СЕРЕДА.

Харківській міський Голова Михайло ДОБКІН пообіцяв запросити на бал відомих в Україні співаків і танцювальні колективи, але кого саме - поки що тримає в секреті. При цьому, всю фінансову сторону справи повністю бере на себе міська влада, повідомили у медіа-центрі.

В урочистостях візьмуть участь 200 кращих військовослужбовців із дружинами, що проходять службу в обласному центрі та місті Чугуїв.