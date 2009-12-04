У нічному клубі Добкін нагадає офіцерам гусарські традиції

Харків. 4 грудня. УНІАН. Офіцерський бал, присвячений Дню збройних сил України, відбудеться в харківському нічному клубі «Турбійон».

Як повідомляє сайт Харківської міськради, традиційне свято військових, започатковане Харківським міським головою Михайлом ДОБКІНИМ сьогодні пройде в столиці Слобожанщини вже втретє.

За інформацією начальник управління культури Світлани БАБИЦЬКОЇ, бал матиме дрес-код: військові – у формі, їхні дружини – у вечірніх сукнях.

За її словами, «родзинкою» балу стане екскурс в історію.

«Ми намагаємося наблизити офіцерський бал до стилю балів початку XIX століття. Для цього історики підготували нам інформацію про те, як проходили раніше лицарські, гусарські, царські бали», - сказала С.БАБИЦЬКА.

На заході відбудеться традиційне нагородження військових, їх пригостять і покажуть концерт, підготовлений харківськими колективами, повідомляє сайт міськради.