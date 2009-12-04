Уряд виділив Харкову гроші на Євро-2012 (фото)

Харків. 4 грудня. УНІАН. У вівторок уряд перерахував 28,8 млн. грн. на будівництво львівського аеропорту, а у середу - 20 мільйонів гривень на будівництво харківського стадіону, і 8 мільйонів гривень на харківський аеропорт.

Про це сказав віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК журналістам, відповідаючи на запитання щодо заяв мерів про проблеми з фінансуванням окремих об‘єктів, повідомляє Kharkiv EURO.

«Всі ці кошти - в рамках планового фінансування. Я ніколи не говорив, що немає ніяких проблем з фінансуванням. Я завжди говорив про те, що першочерговим завданням уряду в умовах кризи (і я почув те саме від польського міністра під час нашої зустрічі) є забезпечення стабільного фінансування першочергових об’єктів.

Проект реалізується відкрито. І те, що мер Львова, мер Харкова декілька днів тому висловлювалися щодо додаткової потреби в коштах, це їхня позиція. Вона, як ви знаєте, задоволена. Вони хотіли на декілька днів швидше отримати кошти, які уряд планував передати,» - сказав віце-прем’єр.

На знімку: об’єкти Харкова - Міжнародний аеропорті стадіон Металіст, які реконструюються до Євро-2012 до Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА