У Москву не доїхали 9 кг марихуани

Харків. 4 грудня. УНІАН. Понад 9 кг марихуани було виявлено співробітниками Харківської митниці та прикордонниками при здійсненні огляду потягу російського напрямку на митному посту «Харків-залізничний».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської митниці, 10 поліетиленових пакунків, загальною вагою 9028 г. було виявлено у вагоні потягу «Дніпропетровськ – Москва».

За цим фактом було складено протокол про порушення митних правил на провідника вагону, громадянина України, який, порушивши вимоги інструкції провідника пасажирського вагону, не оглянувши міжстельові порожнечі вагону, створив передумови для контрабанди наркотичних засобів.

Наркотичне зілля було вилучено та передано на експертизу. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

За даними прес-служби, з початку цього року співробітниками Харківської митниці було виявлено 50 спроб контрабанди наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів загальною вагою 24 кг 628 г.