Харківщина - в боргах

Харків. 4 грудня. УНІАН. У Харківській області загальна заборгованість з виплати заробітної плати на кінець листопада 2009 року становила 121 млн. гривень, до Пенсійного фонду України з урахуванням фінансових санкцій і пені – 220,4 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ТЕРЕХОВА.

І.ТЕРЕХОВ після проведеного засідання тимчасової надзвичайної комісії зі своєчасної сплати податків, зборів, виплати заробітної плати та інших соціальних виплат зазначив, що проблемним питанням на сьогодні також є податковий борг, який станом на 30 листопада цього року становить 2,35 млрд. грн. до Зведеного бюджету і 2,19 млрд. грн. - до Державного.

І.ТЕРЕХОВ повідомив, що за листопад податковий борг до Зведеного бюджету збільшився на 336,5 млн. грн., до Державного – на 316,4 млн. грн.

Заступник голови ОДА зазначив, що керівники підприємств-боржників, які доповіли про плани погашення існуючої заборгованості, одержали необхідні рекомендації щодо виконання своїх зобов`язань.