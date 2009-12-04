У Харкові розстріляно автомобіль бізнесмена

Харків. 4 грудня. УНІАН. Вночі другого грудня у Харкові у власній машині розстріляли місцевого бізнесмена. Напад стався в районі Холодної Гори біля будинку підприємця. Чоловік з вогнепальними пораненнями зараз знаходиться в лікарні невідкладної медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо журналістам медіа-групи «Об`єктив»із власних джерел.

За інформацією джерела, нападаючих було троє, вони під`їхали до автомобіля бізнесмена на двох машинах. Всі нападаючі були в масках.

Інформацію про напад медіа-групі «Об`єктив» підтвердила начальник Центру громадських зв`язків облуправління МВС Лариса ВОЛКОВА. За її словами, напад відбувся о 3-й годині ночі. О 3.15 повідомлення надійшло в міліцію. Невідомі намагалися зупинити Mercedes, в якому їхав бізнесмен. Вони на «Волзі» перегородили йому дорогу. Злочинці вийшли з машини і сокирою почали рубати кузов іномарки. Кілька разів вистрілили в автомобіль.

З місця злочину вилучені речові докази, у тому числі й сокира. Вона знаходиться на експертизі.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, міліція вже порушила кримінальну справу за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). В області введений план-перехоплення, але поки що підозрювані не затримані.