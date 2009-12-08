Добрелю призначено суддею господарського суду
13:18, 08 грудня 2009Харьків
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Укази Президента
Харків. 8 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення суддів у Харківській області.
Згідно з документом, суддею Господарського суду Харківської області
терміном на 5 років призначено Наталю ДОБРЕЛЮ.
Цим же указом Президент призначив Наталію КУСТ на посаду судді Кегичівського районного суду ерміном на 5 років.
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