Курси валют у банках Харкова

Долар 7,95 - 7,97 грн.

Харків. 8 грудня. УНІАН. На 8 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,95 грн. (продаж - 8,01 грн.), євро - 11,9 грн. (11,91 грн.), Базис - 7,959 (8,035), 11,9 (12,06) ,Реал-банк - 7,97 (8,04), 11,9 (12,07) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. На 8 грудня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.4000 (на 7 грудня – 798.4000) 100 EUR – 1180.5941 (на 7 грудня – 1203.0291) 10 RUR – 2.7044 (на 7 грудня – 2.7344).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter