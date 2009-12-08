Завод ім. Шевченка долучається до виробництва танка «Оплот»

Харків. 8 грудня. УНІАН. Державне підприємство «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» отримав кошти на виготовлення устаткування для вітчизняного танка «Оплот».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку ХОДА Владилена ВАВІЛОВА.

Аванс у розмірі 4 млн. грн. отриманий від ДП «Завод ім. Малишева», на якому йде процес підготовки до серійного виробництва танка «Оплот».

За даними виконавчого директора заводу Шевченка Віктора ГУЩИНА, половина авансового платежу буде використана на придбання заводом матеріалів і комплектуючих виробів, які необхідні для виготовлення приладів для танка «Оплот». Ще 2 млн. грн. керівництво заводу ім. Шевченка планує направити на виплату поточної заробітної плати і часткове погашення заборгованості із зарплати працівникам підприємства.

На знімку: танк «Оплот» на військовому полігоні під Харковом.