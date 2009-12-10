УЕФА сів вирішувати долю українських міст в Євро-2012

Харків. 10 грудня. УНІАН. Виконком УЕФА розпочав засідання, на якому має остаточно визначитися, які українські міста прийматимуть Євро-2012.

Останнє в 2009 році засідання триватиме до п`ятниці, 11 грудня. У п`ятницю одразу після засідання, приблизно в 12.15 за місцевим часом, запланована прес-конференція.

13 травня 2009 року виконком УЄФА затвердив як міста, де пройдуть ігри фінальної частини чемпіонату польську четвірку: Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ, а також Київ. Донецьк, Львів і Харків не були затверджені, до 30 листопада вони мали показати, як виконують план підготовки.

Крім того, буде також оголошено, чи отримає Київ право на проведення фінального матчу Євро-2012.

На знімку (вгорі): виконачвий директор УЄФА Девід ТЕЙЛОР спілкується з інвестором і координатором підготовки Харкова до Євро-2012 Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ під час інспектування стадіону «Металіст». Листопад 2009 р.

На знімку (внизу): Д.ТЕЙЛОР і директор Турніру Євро-2012 інспектують стадіон «Металіст». Листопад 2009 р.

На знімку (внизу): Д.ТЕЙЛОР інспектує спортивні об`єкти Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Листопад 2009 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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