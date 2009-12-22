Симоненко обходить Януковича – опитування МГ «Об`єктив»

Харків. 22 грудня. УНІАН. Якби вибори Президента України відбулися 20 грудня, користувачі сайту медіа-групи «Об`єктив» голосували б таким чином: за Петра СИМОНЕНКА віддали б свої голоси 25% учасників голосування, за Віктора ЯНУКОВИЧА - 23%, за Юлію ТИМОШЕНКО - 22%.

Видання відзначає, що прем`єр-міністр вперше піднімається в голосуванні, яке проводиться на сайті, до третього місця. П`ятірку лідерів замикають Сергій ТИГИПКО (11%) і Олег ТЯГНИБОК (9%). 3% відвідувачів сайту, які взяли участь у голосуванні, проголосували б проти всіх кандидатів, 1% опитаних взагалі проігнорували б вибори.

Всього у голосуванні, яке проходило з 14 по 21 грудня, взяла участь 1961 особа.

Як повідомлялося, за підсумками голосування, яке проходило з 7 по 14 грудня, найбільшу кількість голосів набрав би В.ЯНУКОВИЧ. Трійка лідерів умовної президентської гонки того тижня виглядала так: В.ЯНУКОВИЧ – 30% голосів опитаних, П.СИМОНЕНКО – 28%. С.ТИГИПКО – 17%.