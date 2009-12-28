Курси валют у банках Харкова

Долар 7,9 - 7,93 грн.

Харків. 28 грудня. УНІАН. На 28 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - покупка долара - 7,92 грн. (продаж - 7,97 грн.), євро - 11,45 грн. (11,46 грн.), Базис - 7,9 (7,98), 11,4 (11,52), Реал-банк - 7,93 (7,98), 11,38 (11,55) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 28 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 796.5500 (на 25 грудня – 796.6000) 100 EUR – 1146.8727 (на 25 грудня – 1146.9447) 10 RUR – 2.7069 (на 25 грудня – 2.6616).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter