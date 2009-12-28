Помер Віктор Устименко
Представники влади висловили співчуття
Харків. 28 грудня. УНІАН. Передчасно пішов із життя Віктор Устименко, доцент Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Харківська обласна державна адміністрація, Харківська обласна рада висловлюють щирі співчуття рідним і близьким депутата Харківської обласної ради, голови постійної комісії з правових питань та регуляторної політики, віце-президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, заступника голови Консультативно-дорадчої ради з питань місцевого самоврядування при голові Харківської обласної ради Устименка Віктора Васильовича.
Доцент Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, Віктор Устименко був практикуючим адвокатом, брав участь у розробці багатьох законопроектів, у підготовці та рецензуванні постанов Пленуму Верховного суду України, в написанні підручників, монографій та навчальних посібників. Автор понад 40 наукових робіт, спрямованих на вдосконалення діючого законодавства. Як депутат обласної ради, голова постійної комісії з правових питань та регуляторної політики, Віктор Устименко активно працював над підготовкою важливих для громад області рішень, опікувався проблемами місцевого самоврядування краю, приділяв особливу увагу роботі в Асоціації органів місцевого самоврядування області. Як досвідчений професіонал високого рівня, людина із твердою громадською позицією, Віктор Васильович користувався великим авторитетом і повагою серед колег.
Пам’ять про Віктора Васильовича, який був чуйною, доброзичливою людиною, щиро відданою своїй справі, назавжди залишиться в наших серцях.
Некролог підписали: А.Б.Аваков, С.І.Чернов, В.М.Бабаєв, М.І.Тітов, Л.О.Бєлова, В.С.Казакова, В.О.Звєрєв, С.М.Стороженко, І.О.Терехов, А.І.Бесараб, Я.П.Ющенко, Л.О.Лучанінова.